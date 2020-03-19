«Тимуровцы» нашего времени: волонтеры будут доставлять продукты и лекарства пожилым татарстанцам

Новый формат социальной поддержки

В эти дни многое происходит не так, как мы привыкли. Так, Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента РТ, впервые провела свой брифинг не очно, а онлайн. Во время брифинга она сообщила о позитивной новации в работе Минмола и Минтруда республики: они совместно с муниципалитетами организуют волонтерскую помощь пожилым татарстанцам. Новые «тимуровцы» будут доставлять им домой продукты, лекарства и товары первой необходимости.

— Работа началась со вчерашнего вечера. Во все муниципальные районы, поселения разосланы письма. Министерство по делам молодежи окажет поддержку со своей стороны с формированием волонтерских групп. Будут организованы горячие линии, — пояснила Лилия Галимова.

Система будет работать так: нуждающийся в помощи пенсионер будет звонить на горячую линию, сообщать свой запрос, к нему направится волонтер, который закупит все, что нужно, по списку.

«Четких алгоритмов пока нет»

Все происходит буквально на ходу. Замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Юлия Абдреева не назвала нам, сколько одиноких пожилых людей живут в республике — «чтобы не сеять панику». Она сообщила «Реальному времени», что вопрос прорабатывается на экстренный случай:

— Сейчас проводим подготовительный этап, встречаемся с волонтерами, с общественными организациями пенсионеров, представителями профсоюзов, отрабатываем механизмы, четких алгоритмов пока нет.

Замминистра сообщила, что в Татарстане есть волонтеры-медики, добровольцы среди студентов в вузах, на предприятиях.

— Будем организовывать связь с теми компаниями, откуда пожилые люди вышли на пенсию. Если человек работал в бюджетной сфере, то помощь ему будут оказывать волонтеры и сотрудники комплексных центров соцобслуживания. Сейчас аккумулируем информацию, сколько у нас общественных организаций и добровольцев. Определяем телефоны, по которым можно обратиться за доставкой продуктов и лекарств, а также куда можно обратиться в таких экстренных случаях гражданам непенсионного возраста. В ближайшее время сообщим татарстанцам все эти номера телефонов. В первую очередь мы хотим обратиться к детям пожилых граждан, чтобы они обеспечивали своих родных продуктами, не позволяли им куда-то выезжать и посещать общественные места, — напомнила Абдреева.

«Будут оставлять продукты или лекарства на лестничной площадке»

В региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» девять местных отделений — в тех населенных пунктах, где есть медколледжи. В общей сложности в организации около 2 тысяч человек, из них тысяча — в Казани. Но в связи с тем, что многие студенты разъехались сейчас домой, реальных помощников все-таки меньше.

— На каждый район — примерно по 50 человек, и 300 человек — в Казани. Волонтеры не будут контактировать с людьми, они будут оставлять продукты или лекарства на лестничной площадке. Добровольцы пройдут дистанционное обучение с помощью вебинаров. Сегодня проводим совещание с общественными организациями, определяем формат работы, создаем кол-центр. Скорее всего, будут задействованы стационарные телефоны наших отделений, где будут обрабатывать заявки, — пояснила нашему изданию координатор отделения Анна Макарова.

Телефон горячей линии в Зеленодольске уже определили

В районах уже начали формировать отряды добровольцев. Об этом «Реальному времени» рассказал заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района по социальным вопросам Денис Лулаков:

— Создана рабочая группа оказания помощи одиноко проживающим, таких в районе 5,8 тысяч человек. 100 соцработников уже закреплены за 815 пенсионерами. Кроме того, в нашем районе есть отряд из 150 общественных волонтеров-медиков. Это студенты, они помогали нам, когда мы переходили на цифровое вещание и поступало много звонков от жителей. Утверждать, что мы в полной готовности к этой работе сейчас, не могу, но паники нет. Сегодня состоится первое заседание, на котором мы с общественниками проработаем вопросы взаимодействия. Телефон горячей линии в Зеленодольском районе уже определили: 401 — 56.

Екатерина Аблаева