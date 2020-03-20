МИД: около 9 тыс. россиян не могут вернуться на родину

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Около 9 тыс. российских граждан ждут разрешения проблемы возвращения в РФ. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook, ведомство круглосуточно занимается этим вопросом.

По ее словам, сообщения в СМИ о том, что российские диппредставительства якобы отделываются отговорками, неправдивы.

«Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян», — указала дипломат.

Ранее фотограф из Казани Анна Главатских рассказала, что не может вернуться в Россию из ОАЭ. По ее словам, в Генконсульстве и МИД не отвечают на обращения.