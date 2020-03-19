В России создали альянс по борьбе с коронавирусом

Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом.

Главной его задачей станет обеспечение оперативного тестирования населения на новый вирус. В связи с этим в апреле запустят пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Росздравнадзор уже одобрил их применение.

В системе тестирования применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.