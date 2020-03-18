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В РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive

14:10, 18.03.2020
В РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани поддержали флешмоб и записали видео, в котором врачи и медсестры показывают, как правильно мыть руки.

Фоном звучит песня I Will Survive Глории Гейнор.

Эстафету передали врачам ДРКБ и работникам Минздрава РТ

Ранее В Татарстане сняли ролик, содержащий советы по профилактике инфекции нового коронавируса COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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