В РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive
Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани поддержали флешмоб и записали видео, в котором врачи и медсестры показывают, как правильно мыть руки.
Фоном звучит песня I Will Survive Глории Гейнор.
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