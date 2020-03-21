Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +5 градусов

В субботу, 21 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный, порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +3°С.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о снижении температуры воздуха начиная с выходных.