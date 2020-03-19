Синоптики спрогнозировали понижение температуры воздуха в Татарстане до -10 градусов

Гидрометцентр Татарстана сообщил о снижении температуры воздуха начиная с выходных.

Так, за прошедшие сутки в Татарстане наблюдалась малооблачная аномально теплая погода с дневными температурами до +10°С, что на 10—11° выше нормы. Сегодня из-за влияния атмосферных фронтов северного циклона на улицах пасмурная погода с дождем и сильным ветром. Температура воздуха составила +3... +9°С.

Завтра, 20 марта, ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... +3°, днем — +3... +8°.

В субботу температурный фон ночью понизится до -1... -6°, днем составит 0... +5°. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, также сохранится гололедица. В воскресенье северо-восточные воздушные потоки приведут к проникновению в наши районы арктического воздуха. Ночью прогнозируется понижение до -5... -10°, днем ожидается не выше -4... +1°.

В начале следующей недели сохранится холодная погода, местами с небольшим снегом. Температуры воздуха ночью будут понижаться до -4... -9°, днем составят -1... +4°.

Стоит отметить, что с завтрашнего дня на дорогах ожидается образование гололедицы.