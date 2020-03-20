Набиуллина рассказала, как ЦБ поможет банкам перевести сотрудников на «удаленку»

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, как Банк России поможет кредитным организациям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.



По ее словам, чтобы помочь перевести сотрудников банков на «удаленку», ЦБ сделает послабления в части требования к сдаче отчетности.

Также регулятор временно откажется от проверок, за исключением случаев, которые требуют неотложного реагирования.

Напомним, вчера, 19 марта, во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.



Так, повсеместно школы и университеты перешли на дистанционный режим обучения, также отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Работодателям рекомендуется переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы.

