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По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

16:41, 19.03.2020
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Фото: publicdomainpictures.net

Власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

По данным ТАСС, к сегодняшнему дню к данному режиму перешли все регионы Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов РФ. Сегодня он был введен по всей территории Центрального и Северо-Кавказского ФО.

Во всех регионах школы и университеты перешли на дистанционный режим обучения, также отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных зараженных увеличилось со 147 до 199.

Общество
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