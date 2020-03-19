По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

По данным ТАСС, к сегодняшнему дню к данному режиму перешли все регионы Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов РФ. Сегодня он был введен по всей территории Центрального и Северо-Кавказского ФО.

Во всех регионах школы и университеты перешли на дистанционный режим обучения, также отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных зараженных увеличилось со 147 до 199.