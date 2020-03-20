Памфилова заявила, что на голосовании по Конституции не нужно присутствовать «надзирателям»

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не нужны «надзиратели», которые, как стервятники», пытаются спровоцировать нарушения для дальнейшей критики всей процедуры.

«Я хочу вот о чем сказать: нам, действительно, нужны наблюдатели, не надзиратели. Наблюдатели, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные Конституцией права, в том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать. (...) А не надзиратели, у которых иные цели», — заявила глава ЦИК РФ.

Она уточнила, что основной задачей наблюдателей является недопущение и предотвращение злоупотреблений, которые могли бы дискредитировать процесс голосования.

По мнению Памфиловой, надзиратель, в свою очередь, приходит на участок, чтобы дождаться или спровоцировать самому то или иное правонарушение, передает «Интерфакс».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Предполагается, что оно пройдет 22 апреля.

