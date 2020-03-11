ЦИК представил слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля.
Стоимость контракта составила 38,5 млн рублей. Разработкой занималась компания «ИМА консалтинг», с которой ранее ЦИК сотрудничал на выборах президента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Логотипом голосования станет стилизованное изображение Основного документа страны, немного изогнутое. Как пояснил гендиректор компании-разработчика Вартан Саркисов, такое изображение Конституции ассоциируется со щитом, потому что одна из главных идей вносимых в Конституцию поправок — защита прав граждан.
Слоганом кампании будет фраза «Наша страна, наша Конституция, наше решение», пишут «Ведомости».
Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию РФ.
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