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Налоговая подала иск о банкротстве сельхозпредприятия в Агрызском районе Татарстана

12:51, 20.03.2020
Налоговая подала иск о банкротстве сельхозпредприятия в Агрызском районе Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная налоговая служба и Управление ФНС по Татарстану подали исковое заявление в Арбитражный суд РТ о признании сельхозпредприятия ООО «Агрофирма-Агрыз» банкротом.

Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет 21 106 312,79 рубля.

Исковое заявление поступило в АС РТ 18 марта.

Ранее сельхозпредприятие задолжало 378 работникам зарплату на общую сумму 2,9 млн рублей. Позже «Агрофирма-Агрыз» погасила свои долговые обязательства в полном объеме.

ПромышленностьАгропромЭкономикаБизнес Татарстан
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