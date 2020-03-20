Налоговая подала иск о банкротстве сельхозпредприятия в Агрызском районе Татарстана
Федеральная налоговая служба и Управление ФНС по Татарстану подали исковое заявление в Арбитражный суд РТ о признании сельхозпредприятия ООО «Агрофирма-Агрыз» банкротом.
Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет 21 106 312,79 рубля.
Исковое заявление поступило в АС РТ 18 марта.
Ранее сельхозпредприятие задолжало 378 работникам зарплату на общую сумму 2,9 млн рублей. Позже «Агрофирма-Агрыз» погасила свои долговые обязательства в полном объеме.
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