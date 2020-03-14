В Татарстане возбудили дело против женщины, подозреваемой в истязании своего сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании в отношении 24-летней жительницы Сармановского района Татарстана.

По версии следствия, в 2019-2020 годы, подозреваемая систематически истязала сына 2016 г.р. Так, гуляя с мальчиком во дворе дома, она толкнула его в сугроб, после чего стала растирать лицо снегом. Также она била ребенка ремнем и руками. Вскоре соседи сообщили об истязании ребенка в правоохранительные органы.



Свою вину женщина признала, она отметила, что последние два года поведение ребенка выводило ее из себя. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба СК.