Финский тренер «Салавата Юлаева» заявил, что легионеры клуба не хотят играть в апреле

Хоккейный тренер Томи Ламса, входящий в тренерский штаб Николая Цулыгина в «Салавате Юлаеве», в интервью финскому изданию Ilta Sanomat заявил, что легионеры уфимского клуба не хотят продолжать плей-офф Кубка Гагарина в апреле.

«Мы вместе с Метсолой улетели обычным рейсом из Уфы в Москву, а оттуда — в Хельсинки. Остальные легионеры отбыли на чартере. В России еще только ожидается пик эпидемии. Так что нужно было скорее улетать. В КХЛ пока не принято окончательного решения. Но я не верю, что плей-офф можно продолжать в апреле. Во всяком случае, никто из наших игроков этого не хочет», — сказал Ламса.

На днях Умарк и еще несколько иностранных хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись в родные страны. В руководстве клуба были против отъезда легионеров, так как в случае возобновления плей-офф Кубка Гагарина они могут не успеть вернуться в Уфу из-за закрытых международных границ.

Напомним, ранее КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина сроком до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Во втором раунде турнира «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».