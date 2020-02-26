Власти Нижнекамска проводят рейды по выявлению нелегальных такси

В Нижнекамске местные власти проводят рейды по выявлению нелегальных такси.

Была проведена очередная проверка автомобильного парка «Яндекс.Такси». Всего в городе работает 16 машин.

В результате проверки две из них не получили лицензию. Выяснилось, что у автомобилей внешний вид (шашки на крыше кузова и на бортах) не соответствует нормам федерального закона, передает пресс-служба Нижнекамского района.

«В целях обеспечения безопасности в ближайшее время также планируется проведение рейдов на улицах города по выявлению нелегальных такси. Такого рода рейды будут проводиться часто и систематически», — сообщил замглавы отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи Ленар Зарипов.



Ранее глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что Россия должна вернуться к таксомоторным паркам и отказаться от агрегаторов такси. По его словам, за 2019 год выросло число аварий с участием таких такси.

