Власти Нижнекамска проводят рейды по выявлению нелегальных такси
В Нижнекамске местные власти проводят рейды по выявлению нелегальных такси.
Была проведена очередная проверка автомобильного парка «Яндекс.Такси». Всего в городе работает 16 машин.
В результате проверки две из них не получили лицензию. Выяснилось, что у автомобилей внешний вид (шашки на крыше кузова и на бортах) не соответствует нормам федерального закона, передает пресс-служба Нижнекамского района.
«В целях обеспечения безопасности в ближайшее время также планируется проведение рейдов на улицах города по выявлению нелегальных такси. Такого рода рейды будут проводиться часто и систематически», — сообщил замглавы отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи Ленар Зарипов.
Ранее глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что Россия должна вернуться к таксомоторным паркам и отказаться от агрегаторов такси. По его словам, за 2019 год выросло число аварий с участием таких такси.
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