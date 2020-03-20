Следком РТ прекратил уголовное дело по пожару в заброшенном ресторане «Арарат»

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Следственный комитет РТ прекратил уголовное дело по факту пожара в ресторане «Арарат» в Набережных Челнах. Ведомство пришло к выводу, что в произошедшем нет состава преступления.

Следователи сделали вывод, что меры по безопасности по недопущению посторонних лиц в здание были предприняты: объект был законсервирован. Дети, забравшиеся в здание, сами устроили угрозу для собственной жизни.

Напомним, в конце сентября в здании заброшенного ресторана «Арарат» в Набережных Челнах произошел пожар. В результате погиб 13-летний мальчик. Как установили дознаватели, три подростка забрались в здание и подожгли старый матрас. Это и стало причиной пожара. Прокуратура города после случившегося вынесла представление начальнику МВД Челнов. Здание ресторана выставили на торги.

