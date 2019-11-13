Здание ресторана «Арарат» в Челнах, где произошел пожар, продали на торгах

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Здание заброшенного ресторана «Арарат», где произошел пожар, продали на торгах за 15,8 млн рублей.

Согласно данным из Единого реестра сведений о банкротстве, победителем аукциона стала казанская компания «Легал Девайс».



Напомним, в конце сентября в здании заброшенного ресторана «Арарат» в Набережных Челнах произошел пожар. В результате погиб 13-летний мальчик. Как установили дознаватели, три подростка забрались в здание и подожгли старый матрас. Это и стало причиной пожара. Прокуратура города после случившегося вынесла представление начальнику МВД Челнов.

