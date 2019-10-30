Прокуратура вынесла представление начальнику МВД Челнов после пожара в заброшенном ресторане

Прокуратура Челнов завершила проверку по факту пожара в здании бывшего ресторана «Арарат».

Так, установлено, что ресторан находился в собственности одноименной компании. Решением Арбитражного суда Татарстана от 2014 года предприятие было признано банкротом, и в отношении него ввели конкурсное производство.

Выяснилось, что конкурсный управляющий не обеспечил соблюдение гражданского, градостроительного законодательства и банкротства, а также меры пожарной безопасности. Доступ посторонних лиц в здание ресторана не был пресечен, никаких систем обеспечения пожарной безопасности не установлено. А металлические листы на дверях и окнах поставили только после прокурорского представления в адрес управляющего.

Кроме того, на протяжении нескольких лет местные жители сообщали о том, что в здание часто проникают посторонние лица, в том числе и несовершеннолетние. Полицейские, выезжая на место, устанавливали наличие либо отсутствие людей внутри здания.

«Предусмотренные Федеральным законом «О полиции» меры по устранению нарушений, а также выявлению причин правонарушений и условий, им способствующих, должностные лица органов внутренних дел не принимали» , — отмечается в сообщении.

Таким образом, в адрес начальника Управления МВД Челнов вынесено представление. Оно находится на рассмотрении.

В настоящее время прокуратура проводит масштабную проверку соблюдения законодательства в части содержания и обслуживания заброшенных домов в Челнах.

Напомним, пожар в заброшенном здании ресторана «Арарат» произошел в конце сентября. Как установили дознаватели, трое подростков залезли в заброшенное помещение через оконный проем, один из них поджег старые матрасы. Это и стало причиной пожара. В результат происшествия погиб один из мальчиков.

