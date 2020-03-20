JBL подает в суд на продавцов контрафакта в Татарстане: ретейлеры даже не знают, что их судят

Фото: Максим Платонов

Производитель акустики и аудиотехники JBL (США) атаковал российских предпринимателей исками о нарушении авторских прав. С начала года счет заявлениям в арбитраже пошел на тысячи, только в Татарстане претензий JBL к местным коммерсантам около 60.



По многим из них решения уже вынесены, в них сообщается, что истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки в размере 50 тыс. рублей и расходы на приобретение спорного товара. Подающий такие иски пачками JBL, как правило, выигрывает дела.

Главная претензия правообладателя — продавцы нарушили авторское право. В частности, как следует из одного определения суда, использовали 264256 (словесное обозначение JBL), дата государственной регистрации: 26.02.2004, приоритет: 04.03.1999, дата истечения срока действия исключительного права: 04.03.2029, в том числе в отношении класса МКТУ 09 (звуковая аппаратура и звуковое оборудование); и 266284 (комбинированное обозначение JBL), дата государственной регистрации: 30.03.2004, приоритет: 21.03.2003, дата истечения срока действия исключительного права: 21.03.2023, в том числе в отношении класса МКТУ 09 (звуковая аппаратура и звуковое оборудование).



Компания выпускает аудиотехнику и акустическое оборудование, в России особенно пользуются популярностью ее наушники и аудиоколонки.



По указанному выше иску суд истребовал с азнакаевского предпринимателя Ленара Зарипова компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки №266284 и №264256 — всего 30 тыс. рублей, компенсации за нарушения исключительных прав на промышленные образцы №92417 и №98697 — 20 тыс. рублей, а также расходы на приобретение товара (900 рублей) и уплату госпошлины (2 тыс. рублей). Таким образом, в общей сложности — более 50 тыс. рублей.

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