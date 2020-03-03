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Путин назначил главу УФСИН по Татарстану

15:52, 03.03.2020
Путин назначил главу УФСИН по Татарстану
Фото: УФСИН по РТ

Новым начальником УФСИН России по Республике Татарстан стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев. Указ о его назначении подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 марта.

Ранее Хиалеев занимал должность первого заместителя и временно исполняющего обязанности руководителя пенитенциарного ведомства.

Вакантной должность руководителя управления ФСИН по Татарстану оставалась почти 3 года — с ухода в отставку генерала Дауфита Хамадишина в мае 2017-го. Ведомством он рулил 15 лет.

Справка

Эдуард Данилович Хиалеев

  • Родился 10 апреля 1966 года в г. Муслюмово.
  • В 1988 году окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище и до 1992 года проходил службу в вооруженных силах нашей страны.
  • С 1992 года служил на различных должностях в системе МВД, с 2003 года — в уголовно-исполнительной системе.
  • В должности заместителя начальника УФСИН в разные годы курировал в пенитенциарном ведомстве республики вопросы кадровой работы, деятельности в сфере организации и координации оперативно-розыскной деятельности учреждений УИС республики, организации надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, обеспечения требований уголовно-исполнительного законодательства и судебных решений, осуществления учета осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей.
  • Имеет республиканские и ведомственные награды.

Татарстан
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