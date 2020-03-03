Путин назначил главу УФСИН по Татарстану
Новым начальником УФСИН России по Республике Татарстан стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев. Указ о его назначении подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 марта.
Ранее Хиалеев занимал должность первого заместителя и временно исполняющего обязанности руководителя пенитенциарного ведомства.
Вакантной должность руководителя управления ФСИН по Татарстану оставалась почти 3 года — с ухода в отставку генерала Дауфита Хамадишина в мае 2017-го. Ведомством он рулил 15 лет.
Справка
Эдуард Данилович Хиалеев
- Родился 10 апреля 1966 года в г. Муслюмово.
- В 1988 году окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище и до 1992 года проходил службу в вооруженных силах нашей страны.
- С 1992 года служил на различных должностях в системе МВД, с 2003 года — в уголовно-исполнительной системе.
- В должности заместителя начальника УФСИН в разные годы курировал в пенитенциарном ведомстве республики вопросы кадровой работы, деятельности в сфере организации и координации оперативно-розыскной деятельности учреждений УИС республики, организации надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, обеспечения требований уголовно-исполнительного законодательства и судебных решений, осуществления учета осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей.
- Имеет республиканские и ведомственные награды.
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