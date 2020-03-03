Путин назначил главу УФСИН по Татарстану

Фото: УФСИН по РТ

Новым начальником УФСИН России по Республике Татарстан стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев. Указ о его назначении подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 марта.

Ранее Хиалеев занимал должность первого заместителя и временно исполняющего обязанности руководителя пенитенциарного ведомства.

Вакантной должность руководителя управления ФСИН по Татарстану оставалась почти 3 года — с ухода в отставку генерала Дауфита Хамадишина в мае 2017-го. Ведомством он рулил 15 лет.

