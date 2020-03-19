IKEA закрыла магазины в нескольких странах
Шведская сеть IKEA закрыла магазины во многих странах мира. Однако в Китае они наоборот начинают открываться.
Согласно сообщению сети, в течение прошлой и этой недели закрылись торговые точки в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, а также в Канаде и США.
В Венгрии магазины сети пока открыты, но работать они будут только до 15.00 по местному времени. В Индии, Ирландии и Великобритании IKEA закроются в пятницу.
Компания поясняет, что в Китае эпидемия коронавируса пошла на спад, поэтому там постепенно возобновляется работа магазинов сети.БизнесРозничная торговля
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