«Зенит-Казань» не опроверг и не подтвердил коронавирус у Эрвина Нгапета

Руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань» прокомментировало слухи о заражении доигровщика команды Эрвина Нгапета.

«В настоящее время Эрвин находится под наблюдением врачей, в его

состоянии наблюдается положительная динамика, он чувствует себя хорошо.

Руководители клуба и тренерский штаб постоянно находятся с ним на связи

по телефону», — приводит пресс-служба «Зенита» слова директора Олега Брызгалова.



Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что француз, который оказался первым в республике носителем нового коронавируса COVID-19, — это игрок «Зенита» Эрвин Нгапет.