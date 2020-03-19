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«Зенит-Казань» не опроверг и не подтвердил коронавирус у Эрвина Нгапета

22:20, 19.03.2020
«Зенит-Казань» не опроверг и не подтвердил коронавирус у Эрвина Нгапета
Фото: zenit-kazan.com

Руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань» прокомментировало слухи о заражении доигровщика команды Эрвина Нгапета.

«В настоящее время Эрвин находится под наблюдением врачей, в его
состоянии наблюдается положительная динамика, он чувствует себя хорошо.
Руководители клуба и тренерский штаб постоянно находятся с ним на связи
по телефону», — приводит пресс-служба «Зенита» слова директора Олега Брызгалова.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что француз, который оказался первым в республике носителем нового коронавируса COVID-19, — это игрок «Зенита» Эрвин Нгапет.

СпортВолейболОбществоМедицина Татарстан
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