Нгапет из «Зенита» вернулся из Франции, коронавируса у игрока нет

Волейболист «Зенит-Казань» Эрвин Нгапет по информации «Реального времени» по прилету в столицу Татарстана из Франции был проверен на коронавирус.

По нашим данным, француз вернулся в расположение казанского клуба с легкой простудой. В целях безопасности Нгапет сдал анализы на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Отметим, что сегодня в рамках профилактических мер в Центре волейбола в Казани была проведена дезинфекция помещений, но эти процедуры никак не связаны с болезнью какого-либо игрока или сотрудника клуба.

21 марта в Казани должен пройти ответный матч полуфинала женской Суперлиги между «Динамо-Казань» и московским «Динамо». Ожидается, что встреча состоится при пустых трибунах.