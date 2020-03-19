Цены на нефть выросли на 10—20%

Мировые цены на нефть выросли на 10—20%, свидетельствуют данные торгов.



На 18.48 (мск) цена нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае поднялась на 9,45%, до $27,23 за баррель.



Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 21,7%, до $24,79 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.

Напомним, накануне стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent пробила отметку в $25 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). В 20.43 (мск) стоимость одного барреля достигла $24,96.