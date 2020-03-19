Ответный матч «Динамо-Казань» — «Динамо» пройдет в Казани, несмотря на запрет Минспорта РТ
Ответный матч полуфинальной серии российской Суперлиги по волейболу среди женщин между «Динамо-Казань» и московским «Динамо» отменен не будет.
Встреча должна пройти в казанском Центре волейбола 21 марта в 17.00 без зрителей.
Таким образом, волейбольного матча не коснется приказ Министерства спорта РТ о приостановке на территории республики всех спортивных мероприятий. Решение о его проведении было принято до публикации приказа.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) разрешила проводить матчи женской и мужской Суперлиги стадии плей-офф с ограничениями по количеству зрителей.СпортВолейбол Татарстан
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