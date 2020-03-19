Цена российской нефти опустилась ниже $19

Цена российской нефти Urals, которую поставляют в Европу, упала ниже $19 за баррель. Это минимум с начала 2002 года.

По данным Argus Media, стоимость нефти снизилась до $18,64 на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.

Ранее совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что цены на нефть могут упасть до уровня $15—20 за баррель.

Напомним, что в марте Россия не поддержала продление соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Из-за этого нефтяные котировки стремительно обрушились.