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Цена российской нефти опустилась ниже $19

16:31, 19.03.2020 1
Цена российской нефти опустилась ниже $19
Фото: pixabay.com

Цена российской нефти Urals, которую поставляют в Европу, упала ниже $19 за баррель. Это минимум с начала 2002 года.

По данным Argus Media, стоимость нефти снизилась до $18,64 на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.

Ранее совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что цены на нефть могут упасть до уровня $15—20 за баррель.

Напомним, что в марте Россия не поддержала продление соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Из-за этого нефтяные котировки стремительно обрушились.

ПромышленностьНефть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:27
    1. жоржик. Всё ещё впереди. Когда нефть стоила 8 долларов за бочку Шаймиев Минтимер Шарипович, наш мудрый Бабай, сумел создать Камский мост и начал развивать переработку нефти до 100% на собственной территории, чтобы кормить своих, а не чужых нефтепереработчиков и пополнять за счёт этого свой бюджет, а не тёти Моти с одесского привозу.... 2. но всё проходит. Проще ничего не делать а говорить о поправках и ещё о тёх буквах и господе боге. 3. вот один из моих дедов был сыном крепостного и 90% русского народа было крепостными и в то же время НОСИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИИ ДА ИЗ-ЗА СВОЕЙ ПОДАВЛЯЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ, а вот государствообразующим народом НЕТ какие помещики и цари разрешат публике э крепостной сговариваться о создании государства? Что сейчас мы и видим - вместо создания рабочих мест здесь, мы сырьё гоним туда и выдавливаем туда тех, кто мог бы с успехом создавать здесь. Но это конкуренция "коммунистическим" барам
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