Минниханов посетил один из казанских гипермаркетов: «Все есть»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в гипермаркет оптово-розничной сети «Агат» на Оренбургском тракте в Казани.

Он посетил магазин, чтобы убедиться в том, что продукты и товары первой необходимости есть в наличии, а цены не завышаются.

«Все есть», — констатировал глава РТ.

Ранее руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова рассказала о работе штаба по контролю за наличием продуктов в магазинах, который создан 16 марта. Минниханов ежедневно держит ситуацию под контролем, которую мониторят также министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия республики.