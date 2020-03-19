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«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Шиксатдаровым

16:12, 19.03.2020
«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Шиксатдаровым
Фото: Официальный сайт ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Срок нового соглашения 25-летнего хоккеиста с нижнекамцами будет действовать на два следующих сезона.

Шиксатдаров выступает за «Нефтехимик» с 2015 года. В прошедшем сезоне в составе нижнекамцев нападающий провел 55 матчей, в которых набрал 21(13+8) очко.

Шиксатдаров является воспитанником московского хоккея. В систему «Нефтехимика» хоккеист перешел в сезоне 2014/15 годов из ЦСКА.

СпортХоккей Татарстан
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