«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Шиксатдаровым

Фото: Официальный сайт ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Срок нового соглашения 25-летнего хоккеиста с нижнекамцами будет действовать на два следующих сезона.

Шиксатдаров выступает за «Нефтехимик» с 2015 года. В прошедшем сезоне в составе нижнекамцев нападающий провел 55 матчей, в которых набрал 21(13+8) очко.

Шиксатдаров является воспитанником московского хоккея. В систему «Нефтехимика» хоккеист перешел в сезоне 2014/15 годов из ЦСКА.