Феофан сообщил, что храмы Татарстана пока не собираются закрывать

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан сообщил, что речи о закрытии храмов в связи с распространением коронавируса пока нет.

«Если в этом действительно будет необходимость и будет опасность, конечно, мы будем прислушиваться к врачебным рекомендациям», — сказал он.

Также Феофан рассказал, что в храмах Татарстана святая вода разливается только в одноразовые стаканы, а кресты, иконы, дверные ручки и другие предметы постоянно обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, пишет «Интерфакс».

Ранее Священный синод РПЦ призвал неукоснительно соблюдать меры профилактики коронавируса. В их числе — чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и использовать при причастии одноразовые стаканчики.