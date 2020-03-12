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В РПЦ рекомендовали использовать одноразовые стаканчики для причастия и дезинфицировать иконы

16:08, 12.03.2020
В РПЦ рекомендовали использовать одноразовые стаканчики для причастия и дезинфицировать иконы
Фото: realnoevremya.ru

Священный синод РПЦ призвал неукоснительно соблюдать меры профилактики коронавируса. В их числе — чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и применять при причастии одноразовые стаканчики.

Также в РПЦ призвали соблюдать эти меры в регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

В случае распространения в конкретном регионе коронавируса могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры, отмечается в сообщении Синода.

Ранее Духовное управление мусульман России выпустило рекомендации по защите от коронавируса. Мусульманам советуют не пожимать рук, не целоваться, а также отказаться от паломничества.

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