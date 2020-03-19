Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

Ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из материала от пациента, зараженного им.

И.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов пояснил, что анализ вируса нужен для определения путей его распространения и попадания в РФ. Также он необходим для разработки вакцин и противовирусных препаратов, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Ученые создают генно-терапевтический вариант вакцины с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса.