Новости общества

14:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

13:59, 19.03.2020
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Фото: pixabay.com

Ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из материала от пациента, зараженного им.

И.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов пояснил, что анализ вируса нужен для определения путей его распространения и попадания в РФ. Также он необходим для разработки вакцин и противовирусных препаратов, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Ученые создают генно-терапевтический вариант вакцины с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров