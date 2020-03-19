Пресс-секретарь президента РТ провела брифинг онлайн

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Сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова провела брифинг онлайн.

— В связи с распространением фейков вокруг ситуации с коронавирусом решили расширить круг участников, подключить к этому формату и районы республики, — пояснила Галимова.

Она рассказала, что в последние дни возросла нагрузка на горячие линии Минздрава и Роспотребнадзора, «это говорит о бдительности и бережном отношении наших граждан к своему здоровью и здоровью окружающих». Штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции принял решение запустить еще один многоканальный телефон 8 800 222 59 00. Операторы ежедневно будут отвечать на вопросы татарстанцев с 7.30 до 20.00.

Лилия Галимова напомнила о двух категориях граждан. Первая — вернувшиеся из-за рубежа. Независимо от своего статуса, должности и независимо от того, из какой страны приехал россиянин, он должен обратиться на горячую линию штаба и пребывать в двухнедельной самоизоляции. Тем, кто не выезжал за границу, но тем не менее переживает за свое здоровье, необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства и обследоваться у врача.

Напомним, что граждан, не сообщивших о заграничных поездках и не соблюдающих режим самоизоляции, будут искать с помощью пограничников

