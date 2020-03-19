В Казани сняли на видео, как отец сбитого на переходе ребенка побил пьяных водителей

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани блогер заснял, как отец сбитого на переходном переходе ребенка избил двух пьяных мужчин, один из которых находился за рулем автомобиля. Видео выложено в соцсети.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Павлюхина и Газовая. Пьяный водитель наехал на ребенка на пешеходном переходе. Вместе с другом они попытались сбежать, но их задержал отец ребенка. Он схватил их обоих и начал избивать. Это попало в кадр видеокамеры.

По словам блогера, нетрезвые мужчины были в таком состоянии, что не могли вспомнить, кто из них сидел за рулем. Мужчин забрала полиция.

Мать мальчика в комментариях к видео рассказала, что ребенок успел увернуться от столкновения и отделался испугом.

«Он [ребенок] шел по пешеходному переходу с велосипедом на зеленый свет!! По правилам дорожного движения данного перекрестка и нарушителям было разрешено ехать, но пешеходов они должны были пропустить! Чего они не сделали, и просто Бог уберег моего мальчика, что задели только велосипед который потом еще пару метров волочился за машиной, а ребенок успел отсрочить и отделался испугом! За рулем был парень в черной шапке, который так и не показал лица! Лишать будут обоих, так как оба успели побывать за рулем!», — написала женщина.

