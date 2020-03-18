В Казани запустят сервис доставки продуктов из магазинов на дом

Мобильный маркетплейс Joom запустил в России сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом — Joom Fresh.

Проект маркетплейс запустил совместно с аналогичным сервисом доставки iGooods, в котором Joom принадлежит 10%.

На первоначальном этапе доставка продуктов доступна в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Оренбурге и других городах.

Продукты и товары повседневного спроса можно заказать из торговых сетей Metro Cash and Carry, Globus, Prisma, Selgros, «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и SuperBabylon. Всего 75 торговых точек в стране и около 80 тыс. товаров, доступных для заказа.

Стоимость доставки — 199 рублей, однако она зависит от выбранного магазина и объема заказа.

«Компании будут работать как полноценные партнеры, но слияния не произойдет. Закупщики iGooods будут собирать заказы и для наших клиентов, и для Joom Fresh, проекты будут развиваться параллельно», — заявил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Как отметили в сервисе, компания рассчитывает на заказы со средним чеком в 2,5 тыс. рублей.