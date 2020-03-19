Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре

В четверг, 19 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем временами возможен дождь.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем сильный, местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 3—8 градусов выше ноля. В Казани метеорологи прогнозируют от +4°С до +8°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +3°С до +8°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.