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Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре

05:37, 19.03.2020
Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 19 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем временами возможен дождь.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем сильный, местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 3—8 градусов выше ноля. В Казани метеорологи прогнозируют от +4°С до +8°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +3°С до +8°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
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