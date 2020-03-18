КХЛ рассматривает вариант досрочного завершения сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает несколько вариантов продолжения сезона, среди которых возможность досрочного завершения без определения чемпиона. Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов.

«Рассматривается вариант, что сезон КХЛ не будет доигран, поскольку здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет», — заявил Морозов.

Одним из вариантов возобновления плей-офф президент КХЛ назвал проведение турнира с участием шести оставшихся команд. В таком случае он, скорее всего, пройдет в Сочи, у которого, по словам Морозова, уже есть опыт организации подобных соревнований.

«Мы сейчас приступили к разработке другого формата, который подразумевает шесть команд. У нас много арен задействовано в чемпионате КХЛ, есть опыт проведения мини-турниров в Сочи, поэтому в нашей стране есть регионы, где можно было бы провести соревнования», — сказал президент КХЛ.

Что касается снявшихся с розыгрыша плей-офф финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса», то, по словам Морозова, есть вероятность их возвращения в турнир, если их государства снимут введенные из-за коронавируса запреты.

Также при принятии решения о продолжении сезона в расчет будет взято мнение ИИХФ относительно проведения чемпионата мира. «Позиция ИИХФ по чемпионату мира лигой учитывается, и это еще один фактор, который КХЛ будет брать в расчет при разработке возможного формата турнира. Мы ждем официального заявления ИИХФ», — сообщил Морозов.

Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина без определения чемпиона. Такое свое заявление клуб объяснил желанием обезопасить всех участников хоккейных матчей от угрозы заражения коронавирусом.