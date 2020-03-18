Музей «Казанский Кремль» и зоопарк «Река Замбези» отменили массовые мероприятия

Музей-заповедник «Казанский Кремль» остановит допуск посетителей в музеи и выставочные залы с 19 марта по 15 апреля.

Все выставки и другие мероприятия состоятся после соответствующих распоряжений Министерства культуры РТ, сообщается на сайте музея-заповедника.

Что касается казанского зоопарка «Река Замбези», то он до 15 апреля отменил все массовые мероприятия и экскурсии. При этом он продолжит работать в штатном режиме с 8.00 до 17.00, однако в каждом из павильонов «Реки Замбези» смогут находиться не более 50 человек.

Ранее директор «Свияжска» Артем Силкин рассказал «Реальному времени», как музей-заповедник будет работать в условиях карантина с 19 марта по 15 апреля. С завтрашнего дня Свияжск закрывается для посещений.