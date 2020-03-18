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В Свияжске рассказали, как заповедник будет работать в условиях карантина

14:26, 18.03.2020
В Свияжске рассказали, как заповедник будет работать в условиях карантина
Фото: ru.wikipedia.org

Директор «Свияжска» Артем Силкин рассказал «Реальному времени», как музей-заповедник будет работать в условиях карантина с 19 марта по 15 апреля.

Во-первых, разрешается проведение только обзорных экскурсий по Свияжску. Также запрещены все въезды на территорию автобусов и других транспортных средств и закрыты все музеи для посетителей.

Работать в обычном режиме будут конный двор, монастырь, кафе и рестораны, комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок», ремесленники и сувенирные лавки.

Ранее Силкин заявил, что с завтрашнего дня Свияжск закрывается для посещений.

    ОбществоКультура Татарстан
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