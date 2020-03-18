Фонд развития моногородов расширит меры поддержки

Фонд развития моногородов расширит перечень оказываемой поддержки.

Так, фонд займется финансированием концессионных проектов, выдачей займов лизинговым компаниям, а также софинансированием строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в моногородах.

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Теперь фонд развития моногородов сможет выдавать займы лизинговым компаниям от 5 до 250 млн рублей на срок до 15 лет под 0% годовых. Это поможет обновить транспортную систему и инфраструктуру ЖКХ в моногородах.

Организация теперь сможет выдавать займы на концессионные, ГЧП и МЧП-проекты на сумму от 25 млн до 1 млрд рублей со ставкой от 0 до 5% годовых.

Помимо этого, фонд займется поддержкой инвестпроектов индивидуальных предпринимателей.

Также среди нововведений — появление специальных мер поддержки моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию фондом проектов, связанных с оптово-розничной торговлей, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Напомним, что в Татарстане при содействии Фонда развития моногородов реализуются проекты на сумму более 3,5 млрд рублей. В этом году запланировано строительство оптово-распределительного центра «Елабуга» компании Х5 Retail Group. Общий объем привлеченных сюда инвестиций — порядка 1 млрд рублей, проект позволит создать 269 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития считают целесообразным выделять больше денег на развитие моногородов. В 2021—2024 годах планируется потратить на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие моногородов» 69,670 млрд рублей.

