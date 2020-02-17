Минэкономразвития предложило выделять больше денег моногородам

В Минэкономразвития считают целесообразным выделять больше денег на развитие моногородов. В 2021-2024 годах планируется потратить на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие моногородов» 69,670 млрд рублей.

В эту сумму будут включены и ежегодные субсидии Фонду развития моногородов, в размере 18,8 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

В рамках подпрограммы предлагается реализация новых направлений поддержки развития моногородов. Среди них механизмы ГЧП, софинансирование Фондом моногородов работ по строительству городской инфраструктуры и рефинансирование кредитов.

В декабре глава Моногорода.рф, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева отмечала, что программа развития моногородов доработана с учетом предложений федеральных ведомств, регионов и местных предпринимателей и внесена в правительство.