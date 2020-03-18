Театр Камала из-за карантина будет показывать спектакли онлайн

Татарский академический театр имени Г. Камала отменяет с 19 марта по 15 апреля все спектакли и с 6 апреля открывает сезон онлайн-трансляций и показов видеозаписей мероприятий.

Репертуар трансляций станет известен 1 апреля, сообщили в пресс-службе театра.



Напомним, вчера министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.