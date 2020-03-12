Кудрин предупредил о росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

«Мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — передает его слова «РИА Новости».

Кудрин подчеркнул, что при подготовке поправок в бюджет этого года, власти полагали, что реализация мер, о которых говорил Путин в послании Федеральному Собранию, поможет снизить уровень бедности в стране.

Также глава Счетной палаты РФ отметил, что в сложившейся ситуации мировая экономика стоит на пороге серьезного кризиса.

«Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект», — добавил он.

Напомним, курс доллара к российской валюте, установленный Центральным банком на пятницу, увеличился до 74,0274 рубля. Таким образом, он вырос на 2,5554 рубля. Курс евро стал больше на 2,6377 рубля и достиг 83,6584 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.



Ранее Кудрин оценил влияние коронавируса на мировую экономику.