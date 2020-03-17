Гендиректор башкирского канала БСТ: «Плей-офф КХЛ нужно доиграть, все равно мы все умрем»

Генеральный директор башкирского телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов заявил, что плей-офф Кубка Гагарина необходимо продолжить.

«Я считаю, что плей-офф нужно доиграть. Без зрителей на трибунах. Но доиграть. Кто в хоккей не играет — тот трус (это не я придумал, это песня такая)», — считает Зарафутдинов.

По словам гендиректора БСТ, при болезнях никакая изоляция не поможет, поэтому он не понимает панику вокруг коронавируса.

«Не понимаю коронавирусной паники. Люди! Все равно мы все умрем. Каждый — в положенное ему время. Никакая изоляция нас уже не спасет.

Этот вирус теперь с нами на-все-гда! От него можно прятаться и пытаться убежать, но бессмысленно», — написал Зарафутдинов на странице в «Фейсбуке».

Отметим, что такие слова он написал к новости о приостановке КХЛ сроком на одну неделю. Сегодня лига изменила свое решение и перенесла плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля.