Минниханов не увидел негатива в поправке в Конституцию о русском языке

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что поправка в Конституцию РФ о русском языке как о языке государствообразующего народа не приведет к негативу.



«Русский язык — язык всех нас, но в то же время очень четко и ясно прописаны государственные языки, прописано сохранение культуры и достояние каждой национальности», — цитирует главу РТ «Интерфакс».

По его словам, есть те, кто трактует поправку по-своему «с какой-то целью».

Ранее депутат Государственного совета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Ркаил Зайдуллин объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он сделал это из-за пункта о русском народе как государствообразующем.