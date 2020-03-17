Управляющий бывшего тренера «Рубина» выставил на торги его дачу за 1,3 млн рублей

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-тренера «Рубина» Юри Фернандо Солано Санчеса сообщил о торгах по продаже части имущества должника. На продажу идет садовый домик и земельный участок в Зеленодольском районе Татарстана.

Стоимость дачи составляет 1,3 млн рублей, говорится в сообщении управляющего.

В лот входят садовый домик площадью 55,4 кв. м и земельный участок на 453 кв. м в садовом товариществе «Щурячий».

Ранее «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг Солано. В казанском клубе он был переводчиком, а затем и ответственным за физподготовку спортсменов.

Бывшая супруга эквадорца требует от него 14 млн рублей. По слухам, он сбежал на родину и живет там с новой семьей.