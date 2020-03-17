Новости бизнеса

18:32 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Управляющий бывшего тренера «Рубина» выставил на торги его дачу за 1,3 млн рублей

18:17, 17.03.2020
Управляющий бывшего тренера «Рубина» выставил на торги его дачу за 1,3 млн рублей
Фото: kazanfirst.ru

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-тренера «Рубина» Юри Фернандо Солано Санчеса сообщил о торгах по продаже части имущества должника. На продажу идет садовый домик и земельный участок в Зеленодольском районе Татарстана.

Стоимость дачи составляет 1,3 млн рублей, говорится в сообщении управляющего.

В лот входят садовый домик площадью 55,4 кв. м и земельный участок на 453 кв. м в садовом товариществе «Щурячий».

Ранее «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг Солано. В казанском клубе он был переводчиком, а затем и ответственным за физподготовку спортсменов.

Бывшая супруга эквадорца требует от него 14 млн рублей. По слухам, он сбежал на родину и живет там с новой семьей.

БизнесСпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров