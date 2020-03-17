Фейки и слухи распространяются по Казани быстрее, чем коронавирус

«Вертолеты с лекарством»

Сегодня чаты в WhatsApp бурлят. В них с самого утра распространяется сообщение следующего содержания:

«Сегодня в 23.00 и 5.00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находится нельзя. Сообщили из военной части» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Точно такое же сообщение сегодня гуляло по чатам в Москве и в других российских городах.

«Реальное время» обратилось за комментариями в татарстанский Роспотребнадзор. Там информацию о «вертолетах с лекарством» не подтвердили. Вот что нам ответили:

— Существует официальная информация. У нас есть сайт Управления Роспотребнадзора, на котором использован баннер «Коронавирусная инфекция». Кликнув по нему, можно найти телефоны горячих линий — наш и Минздрава, работающие круглосуточно. Начал работу под эгидой правительства РФ сайт стопкоронавирус.рф. Там тоже есть телефон горячей линии Единого информационного центра Роспотребнадзора. На странице, открывающейся по баннеру, размещаются решения санитарно-эпидемиологической комиссии при кабмине РТ, куда в том числе входит наш руководитель. Все решения, которые принимаются по противодействию коронавирусной инфекции, принимаются комиссией. Все они находятся в открытом доступе. Адресуйте всех читателей к проверенной информации!

В татарстанском Роспотребнадзоре информацию о «вертолетах с лекарством» не подтвердили. Фото Максима Платонова

Мы подробно изучили все документы из официальных источников, посвященных коронавирусу, и нигде не нашли никаких «вертолетов». При этом приведенная информация имеет признаки фейка: есть традиционная ссылка на военных, есть безграмотная формулировка (само по себе слово «лекарство» не предполагает, что его будут распылять на улицах), есть общая таинственность и алармистский характер сообщения.

Споры и обиды в «дачных» и «родительских» чатах

Сообщение о вертолетах тем не менее подогревает панику среди легковерных пользователей WhatsApp. В некоторых чатах, в которых состоят корреспонденты «Реального времени», люди действительно вознамерились наглухо «задраить люки», не открывать форточки, не выходить за дверь сегодня вечером.

Например, в одном из «дачных» чатов города сегодня была следующая дискуссия:

В «родительских» чатах традиционно происходит примерно то же самое. Специалисты призывают людей не вестись на провокации и внимательно проверять всю поступающую информацию.

«Тушенку по акции брать будете?»

В одном из магазинов «Пятерочка» в Казани вчера сложилась стандартная для последних дней ситуация: люди в ажиотаже скупали макароны и гречку. Корреспондент «Реального времени» поговорила с кассиром и услышала следующее: «Муж одной моей знакомой — военный (опять военный! — Прим. ред.), он написал, что нужно закупать продукты, потому что поставки прекращаются. Тушенку по акции брать будете?»

Пресс-служба X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») на запрос «Реального времени» пока не ответила. Как только ответ окажется в нашем распоряжении, мы его опубликуем.

В одном из магазинов в Казани вчера сложилась стандартная для последних дней ситуация: люди в ажиотаже скупали макароны и гречку. Фото vk.com/novosti_kazani_i_tatarstana

Три группы фейков

Специалисты утверждают, что фейки появляются и распространяются в периоды, когда общество максимально напряжено. Любая кризисная ситуация — идеальная среда для распространения фейков.

Их делят на три группы: ложные на 100% (как в случае с вертолетами и лекарством), частично ложные (как в случае с «Зимней вишней», когда пожар был настоящий, но количество жертв в фейковых новостях увеличивалось в разы) и искажающие суть реального события (например, фразы, цитаты, выдернутые из контекста или изложенные не целиком, а выборочно).

О коронавирусе в России уже ходит множество слухов. Самый популярный — сильно заниженная статистика о количестве заболевших. Между тем вся оперативная информация доступна на сайте стопкоронавирус.рф. На момент публикации материала официальная статистика говорит о том, что в России подтверждено 114 случаев заболевания.

Официальные органы призывают граждан не поддаваться панике, не верить непроверенной информации, доверять официальным источникам и быть бдительными: в период сложной ситуации важно сохранять трезвый взгляд на вещи.

Людмила Губаева