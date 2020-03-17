СМИ: Загитова отказалась от участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова отказалась участвовать в новом сезоне программы «Ледниковый период» на Первом канале.

По сообщениям источника, руководители проекта хотели пригласить фигуристку для поднятия рейтингов, которые в последние годы были ниже ожидаемых телеканалом. Нынешний формат проведения программы с участием певцов и артистов перестал быть популярным у зрителей.

Кроме Загитовой участниками должны были стать другие известные фигуристы, среди которых Елизавета Туктамышева и Мария Сотскова. По задумке организаторов, Загитовой предстояло попробовать себя в парном катании с профессиональными фигуристами.

После отказа Загитовой представители телеканала могут снять программу с сетки вещания на следующий телевизионный сезон.

Ледовое шоу «Ледниковый период» проводится с 2007 года. В программе принимали участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка заявила о приостановке профессиональной карьеры. Летом Загитова планирует поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).