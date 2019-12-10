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Сборная России по футболу сыграет со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией перед Евро-2020

13:10, 10.12.2019
Сборная России по футболу сыграет со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией перед Евро-2020
Фото: realnoevremya.ru

Стали известны соперники сборной России по футболу в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы, который состоится летом 2020 года.

Весной подопечные Станислава Черчесова проведут две игры. 28 марта команда Станислава Черчесова встретится со Швецией, а 31 марта — с Молдовой.

В рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы еще две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

Напомним, по итогам жеребьевки компанию России на групповом этапе Евро-2020 составят команды Бельгии, Дании, а также сборной Финляндии.

СпортФутбол
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