СМИ сообщили о возможном закрытии Москвы на карантин, власти города опровергли это

В Москве уже до конца недели могут ввести режим ЧС и прекратить работу общественного транспорта, а также закрыть город для въезда.

По данным «Ведомостей», из-за режима ЧС закроются все предприятия, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Также будут работать продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, могут ввести комендантский час, при котором нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения.

Позже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова опровергла данную информацию.



Напомним, что в Москве впервые в России до 10 апреля запретили проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 5 тысяч человек. Затем это число было снижено до 50 человек.