В Москве запретили проведение массовых мероприятий

В Москве до 10 апреля запретили проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 5 тысяч человек. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Запрет мероприятий связан с тем, чтобы минимизировать возможности распространения коронавируса.

«За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Ранее в Татарстане отменили массовые мероприятия в школах и колледжах.