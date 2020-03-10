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В Москве запретили проведение массовых мероприятий

20:54, 10.03.2020
В Москве запретили проведение массовых мероприятий
Фото: ru.wikipedia.org

В Москве до 10 апреля запретили проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 5 тысяч человек. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Запрет мероприятий связан с тем, чтобы минимизировать возможности распространения коронавируса.

«За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Ранее в Татарстане отменили массовые мероприятия в школах и колледжах.

Общество
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