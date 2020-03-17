В Татарстане 430 человек, прибывших из других стран, находятся под наблюдением

На 16 марта 77 человек в Татарстане находятся под наблюдением из-за контакта с больными с подозрением на коронавирус, за последние сутки прибавилось 12 человек. Об этом «Реальному времени» сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории Татарстана.

431 человек находится под медицинским наблюдением, все они прибыли из стран, где регистрируются случаи коронавируса (289 за последние сутки).

Всего с января 2020 года на коронавирус проверили 2369 человек.

Ранее Минздрав сообщил, что в РТ нет ни одного госпитализированного с подозрением на коронавирус.